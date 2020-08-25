سلوى عثمان في ضيافة الراديو بيضحك غدا

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:52 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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تحل الفنانة سلوى عثمان، غدا في ضيافة برنامج الراديو بيضحك على ٩٠٩٠، مع المذيعة فاطمه مصطفى، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء.


وتكشف الفنانة سلوى عثمان، خلال لقائها في البرنامج دورها في مسلسل "لؤلؤ" وكواليس تعاونها للمرة الثالثة مع المخرج محمد سامي، الذي حققت معاه نجاحات كثيراً.


يشار إلي أن أخر أعمال الفنانة سلوى عثمان، مسلسل "البرنس" الذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠ من بطولة النجم محمد رمضان.

كما تشارك حاليا في مسلسل "لؤلؤ" وهو أول بطولة مطلقة ل النجمة مي عمر، الذي تألقت في موسم رمضان من خلال مسلسل "الفتوة".

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