ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت مع بداية جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:45 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.87% رابحاً 45.250 نقطة ليصل إلى مستوى 5247.07 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.12% رابحاً 65.580 نقطة ليصل إلى مستوى 5807.14 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.18% رابحاً 7.630 نقطة ليصل إلى مستوى 4141.24 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.48% رابحاً 19.720 نقطة ليصل إلى مستوى 4160.37 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 151.3 مليون سهم بقيمة 32.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6314 صفقة.

 وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.64%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.22%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.17%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.92%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.61%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.58%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.52%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.49%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.88%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.46%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.17%.  


جاء سهم شركة حيات للاتصالات على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 7.51%، يليه سهم شركة مجموعة السلام القابضة بنسبة 5.50%، ثم سهم شركة جياد القابضة بنسبة 4.98%، فيما تصدر سهم شركة آسيا كابيتال الاستثمارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5% ثم سهم شركة صناعات أسمنت الفجيرة بنسبة 5%، ثم سهم شركة التعمير للاستثمار العقاري بنسبة 4.95%.

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