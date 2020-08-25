بعد غضب أهالي الصعيد.. كل ما تريد معرفته عن محطة بشتيل البديلة لرمسيس

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:49 ص
طريق
طريق
ياسمين مبروك
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بعد غضب أهالي الصعيد، من قرار منع قطارات الصعيد من دخول محطة رمسيس، وتحويل محطة توقفهم إلى "بشتيل"، لتخفيف الزحام، حيث ستنفذ بتصميم أوروبي.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن محطة بشتيل بعد نقل أهالي الصعيد لها.

١. استهلت وزارة النقل، منذ عدة أشهر، أعمال تنفيذ وإنشاء محطة بشتيل للسكة الحديد، والتي ستكون بديلًا لمحطة رمسيس.

٢. تعتبر من أهم الوحدات الإدارية التابعة لمركز أوسيم بمحافظة الجيزة، وتحظى أكبر مجمعات للمدارس على مستوى المحافظة وعدد كبير من مراكز الخدمات.

٣.وتتوسط محطة بشتيل، محطتي رمسيس والجيزة.

٤. وتضم محطة رئيسية وورشة كاملة للجرارات والعربات، وحوش محطة يسع 5 سكك، بالإضافة إلى مركز صيانة.

٥. تنفذ على ثلاث مراحل، فالأولى تتضمن إنشاء ورش لجرارات وعربات القطارات وأحواش، ومن المقرر الانتهاء منها بالكامل العام الجاري.

٦. المرحلة الثانية ستشمل مجمعًا متكاملًا لمحطة رئيسية على خط سكك حديد "القاهرة - أسوان".

٧. تنفذ المرحلة الثانية من المشروع، خلال 3 سنوات، وستكون بديلة لمحطة القاهرة "محطة مصر"، لخدمة أهالى الصعيد.

٨. وهناك محطة فرعية أخرى؛ لتسهيل الوصول إلى محطة مصر.

٩. تعتبر منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر (السد العالي – الإسكندرية – المناشي).

١٠. تتميز بوقوعها على 3 محاور رئيسية تٌسهل نقل الحركة منها وإليها، وهي: (محور ترعة الزمر – محور شارع السودان – محور أحمد عرابي وشارع المطار).

١١. من المقرر تزويدها، بكل الخدمات للركاب، بينها مول تجاري، كما سيجري ربطها بمترو الأنفاق.

١٢. تتميز بوجود وسائط نقل متعددة متصلة بالمنطقة، والتي تتمثل في ( مترو الأنفاق – مونوريل 6 أكتوبر – خطوط الأتوبيسات – وسائل نقل جماعي).

١٣. وستنفذ محطة بشتيل بتصميم أوروبي من أجل خدمة قطارات وركاب وأهالي الصعيد، أي ستكون عالمية، تعمل لخدمة جموع الشعب المصري في الوجهين القبلي والبحري.

١٤. ويستهدف قرار تنفيذ مشروع محطة بشتيل الجديدة للسكك الحديدية، تخفيف الزحام بمحطة رمسيس، وليس لعدم دخول الصعايدة كما ردد البعض.

١٥. سيتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية والتنفيذية والتشطيبات لمحطة بشتيل خلال 5 سنوات.

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