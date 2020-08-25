أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25-8-2020 في السوق المحلي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:43 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في محلات الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية وذلك بعدما تعرضت أسعار المعدن الأصفر أمس الاثنين لخسائر محدودة  تزامنا مع هبوط السعر العالمي، بعد أنباء عن اقتراب أمريكا من اعتماد لقاح لفيروس كورونا.


أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25-8-2020

سجل سعر جرام 21 نحو 858 جنيهًا.
 سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 735 جنيهًا.
سجل سعر الجرام عيار 24  نحو 981 جنيهًا.
 سجل سعر الجنيه الذهب 6864 جنيهًا.

 سعر الذهب العالمي اليوم 

استقر الذهب يوم الثلاثاء إذ أدى انخفاض الدولار لتعويض أثر الضغوط الناجمة عن صعود الأسهم فيما عزف المستثمرون عن تكوين مراكز كبيرة قبل كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي هذا الأسبوع.

واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1932.15 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0512 بتوقيت جرينتش. ولم يطرأ عليه تغير يذكر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1938.80 دولار.

يناقش باول مراجعة لإطار السياسة النقدية للمجلس في أول أيام مؤتمر سنوي للمركزي الأمريكي يوم الخميس في اجتماع افتراضي وعلني بسبب فيروس كورونا.

وتبني مجلس الاحتياطي سلسلة من إجراءات التحفيز النقدي والمالي وخفض أسعار الفائدة إلى قرب الصفر لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة ما ساهم في صعود الذهب نحو 28 بالمئة هذا العام.

وحد من إغراء الذهب صعود الأسهم الآسيوية مع ترحيب المستثمرين ببوادر تقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عقب موجة صعود في وول ستريت.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 26.53 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين واحدا بالمئة إلى 924.80 دولار وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2177.78 دولار.


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