الانتهاء من توقيع 1801 من عقود تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة في الدقهلية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:44 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن إسترداد حقوق الدولة من خلال منظومة التقنين لواضعى اليد على اراضى املاك الدولة وفقا للقانون بالمحافظات.

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تم الإنتهاء من توقيع وإعتماد 1801 عقد من عقود التقنين لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة على مستوى المراكز والمدن والاحياء والقرى بمحافظة الدقهلية.

واشار محافظ الدقهلية، انه تم تسليم أكثر من 90% من تلك العقود للمواطنين بنطاق المحافظة، وانه يجرى حاليا الإعداد للإنتهاء من توقيع وإعتماد مايقرب من 100 عقد آخرين.


وأشار محافظ الدقهلية، الي أن المحافظة حققت المركز الثانى، بين محافظات الجمهورية، فى ملف تقنين واضعى اليد على أملاك الدولة.

ووجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير للقائمين على العمل بمنظومة تقنين واضعى اليد، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لتحقيق أعلى المعدلات، وذلك حرصا على حقوق الدولة، والمواطنين.

واكد محافظ الدقهلية، على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على إسترداد حقوقها، وأيضا التيسير على المواطنين واضعى اليد بنطاق المحافظة، تنفيذ لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس الوزاء فى هذا الشأن.

وأكد محافظ الدقهلية على أن العمل يجرى بكل جدية للانتهاء من تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة بالتنسيق مع كافة جهات الولاية لاسترداد حقوق الدولة، وايضا تقنين الأوضاع للمواطنين واضعي اليد.

وكان محافظ الدقهلية أصدر توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة بالانتهاء من كافة الاجراءات اولا بأول لتسليم العقود التى يتم الانتهاء من توقيعها واعتمادها للمواطنين نطاقهم.

وشدد المحافظ علي ضرورة المتابعة المستمرة لملف التصالح وتحفيز وتشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح ودفع جدية التصالح بنسبة 25%

ووجه محافظ الدقهلية، بأهميه المرور الميدانى والاحتكاك المباشر بالمواطنين والاستماع لمشاكلهم والتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم واتخاذ الاجراءات الفورية للعمل على حلها والاستجابة لمطالبهم واحتياجاتهم فقا لما هو متاح وتطبيق القانون بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على حقوق الدولة.

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