العناني وأمين منظمة السياحة يتناولان القهوة تحت سفح الهرم

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:42 ص
الزيارة
الزيارة
حسام زيدان
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تناول الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وزوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية قهوتهم الصباحية في مطعم منطقة الأهرامات الأثرية.

وحرص بولوليكاشفيلي على تفقد المطعم ومتابعة الإجراءات الاحترازية به وقواعد التباعد الاجتماعي التي أشاد بها، ولفت نظره التزام العاملين بالكمامات وقواعد السلامة.


يذكر أن وزارة السياحة والآثار أنها أعلنت فتح جميع الأماكن والمزارات السياحية للزيارة ابتداء من أول سبتمبر المقبل.

وزير السياحة والآثار وأمين منظمة السياحة العالمية يجتمعان بممثلى القطاع السياحي الخاص 

عقد مساء أمس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ، والسيد زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، اجتماعا موسعا مع السيد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحة، ورؤساء الغرف السياحية الخمس، وبعض جمعيات المستثمرين السياحيين، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات التي ستساهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر والترويج السياحي لها.

وأكد الأمين العام للمنظمة علي استعداد المنظمة الكامل للدعم المستمر إلي مصر لعودة معدلات الحركة السياحية الوافدة اليها الي سابق عهدها قبل أزمة فيروس كورونا المستجد، معربا عن استمتاعه وسعادته بزيارته لمصر وخاصة فى ظل جدية الاجراءات الاحترازية المطبقة بالفنادق والتي شهدها علي أرض الواقع خلال هذه الزيارة.

كما أعرب عن رغبته في زيارة مصر قريبا لقضاء اجازته مع عائلته علي شواطئ مدينة الغردقة الخلابة.

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اصطحب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، صباح اليوم، زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية والوفد المرافق له، في زيارة لمنطقة أهرامات الجيزة.

واستعرض العناني و بولوليكاشفيلي الإجراءات الاحترازية التي تبدأ من لحظة دخول السائحين وتشمل جميع الأفراد بداخل المنطقة من عاملين وجمالة وزائرين.

تأتي الجولة في إطار زيارة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية إلى مصر حيث تفقد إحدى المدن الساحلية السياحية، والمتحف القومي للحضارة، واليوم الأهرامات والمتحف الكبير.

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