أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الثلاثاء 25-8-2020

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:41 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الثلاثاء 25-8-2020، حيث ترواح سعر كيلو الطماطم بين 1.5- 4 جنيهات مقابل 2.5-4.5، وأسعار البطاطس 1.25-2.5 مقابل، و ارتفع أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 25-27 جنيها، وسعر البصل يتراوح بين 2.5 - 7.5، أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات، والباذنجان الرومى بين 3 - 5 جنيهات.

 وسجل سعر الكوسة يتراوح بين 1.5-4 مقابل 2-4 جنيهات، وسعر الخيار يتراوح بين 8-10 جنيهات، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات.


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