صعود جماعي بمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، استمرارا للأداء الايجابى الذى شهدته تداولات هذا الأسبوع على وقع التهدئة ووقف إطلاق النار فى ليبيا ما تراجعت معه نسبة المخاطرة.

وارتفع المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 11464 نقطة، .

و ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 1761 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 2664 نقطة.