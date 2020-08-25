صعود جماعي بمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية
الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:35 ص
نيفين سمير
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إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات،استمرارا للأداء الايجابى الذى شهدته تداولات هذا الأسبوع على وقع التهدئة ووقف إطلاق النار فى ليبيا ما تراجعت معه نسبة المخاطرة.
وارتفع المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 11464 نقطة، .
و ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 1761 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 2664 نقطة.
وإختتمت البورصة المصرية تداولات أمس الإثنين علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، ليغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا بنسبة 0.37% عند 11433 صفقة مدعوما للحفاظ التجارى الدولى بمستوى ال 68 جنيه مع شراء مؤسسى من المصريين و العرب على معظم القياديات استمرارا للأداء الايجابى الذى شهدته تداولات الأحد على وقع التهدئة ووقف إطلاق النار فى ليبيا ما تراجعت معه نسبة المخاطرة بالسوق لترتفع شهية المتعاملين الافراد لمزيد ن المخاطرة بضخ اموال جديدة بالاسهم الصغيرة و المتوسطة اغلق معها السبعينى متساوى الأوزان على ارتفاع بـ 0.78% عند 1753.97 نقطة ، و الذى جاء بقيم تداولات كبيرة اقتربت من المليارين لتسجل 1.915 مليار جنيه ، بحجم تداول 682 مليون سهم من خلال 53685 صفقة و ذلك بالتداول على 183 ورقة مالية ربحت منها و تراجعت 76 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 27 ورقة دون تغيير ، ليربح رأس المال السوقى للشركات المقيدة 1.893 مليار جنيه مسجلا 629.086 مليارجنيه.
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