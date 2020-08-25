وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "الإسكان الاجتماعي" بعدد من المحافظات والمدن الجديدة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:40 ص
بوابة الفجر
الفجر
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الجزار يُشدد على ضرورة المتابعة المستمرة للتنفيذ.. والالتزام بالجداول الزمنية.. والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدورى، بحضور مسئولى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمحافظتى (القليوبية – الإسماعيلية)، ومدن (العبور - بدر - العاشر من رمضان).

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة المتابعة الحثيثة والدورية لجميع مراحل التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال بأعلى جودة، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها.

وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام بأعمال اللاند سكيب، وتنسيق الموقع العام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، من أجل توفير مجتمعات حضارية تليق بالمواطن المصرى، كما ناقش مع قيادات الوزارة والصندوق، تطوير آليات إدارة مشروع الإسكان الاجتماعى، وأساليب الطرح والتنفيذ للإسراع بمعدلات تنفيذ الوحدات السكنية بهذا المشروع القومى الهام، الذى يوفر وحدات سكنية حضارية لشريحة الشباب ومحدودى الدخل.

كما شدد وزير الإسكان، على عدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة عن التنفيذ، وعدم التهاون في جودة تنفيذ التشطيبات، وسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، وإسنادها لشركات أخرى جادة، من أجل الإسراع بإنهاء المشروع، وتسليم الوحدات لمستحقيها.

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