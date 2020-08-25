الخميس المقبل.. هنا شيحة تكشف تفاصيل تعاونها مع شقيقتها حلا عبر برنامج "لايت شو"

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:33 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تستضيف الإعلاميتان آية غرياني، وأميرة عدلي الفنانة هنا شيحة، وذلك يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً في برنامجهم "لايت شو" ، المُذاع عبر قناة "الحياة".

ومن المقرر أن تتحدث هنا شيحة خلال اللقاء عن مسلسلها الآخير "شاهد عيان" الذي شاركت به في السباق الرمضاني الماضي لعام2020، وستكشف أيضًا على أسباب تركيزها على الأعمال الدرامية بدلًا من السينمائية، وتتطرق خلال اللقاء للتحدث عن علاقتها بأولادها وبشقيقاتها، والعمل الفني الجديد التي تقوم بالتحضير له حاليًا والذي يجمعها بشقيقتها الفنانة حلا شيحة.

يُشار أن برنامج "لايت شو" يسلط الضوء على عالم الموضة والدراما والسينما وكل ما يريد المشاهد معرفته عن الأخبار الفنية وأخبار السوشيال ميديا في مصر والوطن العربي، كما يقدم البرنامج تغطية كاملة لأكبر المهرجانات الفنية.

والجدير بالذكر أن مسلسل "شاهد عيان" شارك في بطولته حسن الرداد، بسمة، محمد لطفي، أحمد صيام، وليد فواز، تامر فرج، أيمن عزب، وهو من تأليف أحمد مجدي، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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