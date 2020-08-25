أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة و320 وفاة بكورونا في المكسيك

رصدت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم الثلاثاء، 3541 إصابة جديدة بفيروس كورونا و320 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

ووفقًا لوزارة الصحة المكسيكية، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 563 ألفا و705 حالات مؤكدة حتى يوم الاثنين، وحصيلة الضحايا إلى 60800 شخص.

وأوضحت السلطات المكسيكية، أن العدد الفعلي للإصابات بفيروس كورونا قد يكون أعلى من الحصيلة المؤكدة رسميا.

وقد سجلت المكسيك، ثالث أكبر حصيلة للوفيات جراء فيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وسابع أكبر حصيلة للإصابات، حسب معطيات جامعة جونز هوبكينز الأمريكية.