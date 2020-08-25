عمرو زكي: هذا المدرب سبب فشل تجربتي الاحترافية في البريميرليج

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:30 ص
عمرو زكي
عمرو زكي
أمل الحلفاوي
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أوضح عمرو زكي مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أسباب فشل تجربة احترافه في الدوري الانجليزي، بعدما قدم مستويات كبيرة في بداية فترته مع ويجان اتليتك الانجليزي، لكن هناك مدرب تحامل ضدي وكان سبب فشل تجربتي في البريميرليج.

وقال عمرو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"ستيف جروس المدير الفني لنادي ويجان اتليتك حضر إلى مصر من أجل متابعته قبل حسم الصفقة وانتقاله لصفوف الاتليتك".

وأضاف، "تجربتي الاحترافية مختلفة عن باقي اللاعبين أمثال محمد صلاح وميدو وهاني رمزي، في الوقت الذي رحلت فيه إلي البريميرليج كنت نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني، وهو عكس الأسماء التي ذكرتها".

وواصل، "ستيف جروس مدرب مميز للغاية ومحترف، لكنه تحمل ضدي وكان سببا في فشل تجربتي الاحترافية في الدوري الانجليزي، بعد تأخري في العودة من مباراة المنتخب الوطني وزامبيا ".

واختتم:" محمد صلاح وميدو وهاني رمزي، لم يرحلوا نجوم عن أندية الأهلي والزمالك والمقاولون، رحلوا في سن مبكر لإثبات ذاتهم وهو ماحدث وساهموا في تحقيق إنجازات في تجربتهم الاحترافية، وانصح أندية الدوري المصري بالموافقة على احتراف لاعبيها بشكل فوري".



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