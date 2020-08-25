عشرات القتلى بهجوم مسلح جنوب بوروندي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:35 ص
هجوم مسلح - أرشيفية
هجوم مسلح - أرشيفية
وكالات
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أعلنت مصادر محلية في بوروندي، اليوم الثلاثاء، مقتل 15 شخصًا على الأقل بهجوم شنه مسلحون جنوب البلاد، وفقًا لوكالة رويترز.

 

وقد أفاد سكان محليين نجوا من الهجوم، بأن القتال في منطقة بوجاراما في إقليم رومونجي بدأ يوم الأحد واستمر حتى أمس.

 

 وأشارت وكالة رويترز، إلى أن الأهالي المحليين يختبئون في الأحراش، ولم يتضح بعد ما إذا كان القتلى من أفراد قوات الأمن أم المدنيين أم المهاجمين

 

ووفقًا لأحد شهود العيان، طلب عدم نشر اسمه خشية تعرضه للانتقام، خطف المسلحون كل من قابلوه وقتلوهم قبل أن يشتبكوا مع الجيش صباح يوم الأحد.

 

وذكر مسؤول حكومي كبير أن الهجوم، الذي وقع بينما تجري البلاد انتخابات محلية، لم يكن غير متوقع ومن المحتمل أن يكون مرتبطا بعودة لاجئين من رواندا قريبا.

 

وقال المسؤول إن "الحكومة توقعت أن تحاول الجماعات المسلحة المعارضة للحكومة تنفيذ هجمات قبل أول عملية إعادة لاجئين من رواندا"، التي تستضيف آلاف اللاجئين من بوروندي المجاورة الذين فروا من العنف عام 2015.

 

وكانت رسالة  نشرت على "تويتر" يزعم أنها من جماعة "ريد تبارا" البوروندية المتمردة تقول إنها تتمركز في الكونغو وتعلن فيها مسؤوليتها عن الهجوم، مضيفة أنها "حيدت" تسعة رجال شرطة ونحو 20 متشددا.

 

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