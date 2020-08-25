انتهاء تصوير مسلسل "أسود فاتح" في هذا الموعد

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يواصل صناع مسلسل "أسود فاتح" تصوير المشاهد الأخيرة من العمل في العاصمة اللبنانية بيروت، ومن المقرر الانتهاء من التصوير بالكامل بعد أسبوع مع نهاية شهر أغسطس الجاري، وبعد ذلك يعود أبطال العمل إلى القاهرة، ويتم تحديد موعد عرض على الفضائيات.





والمسلسل كان من المقرر عرضه في شهر رمضان الماضي لكن توقف وتأجل عرضه، بسبب أزمة فيروس كورونا وقرار تعليق حركة الطيران فى مصر ولبنان للوقاية من انتشار الفيروس، وهو ما جعلهم يعجزون عن استكمال المشاهد المتبقية لوجود معظم الأبطال في مصر.



مسلسل "أسود فاتح" يُشارك في بطولته هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، نبيل نور الدين، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبى الدرامية مسلسل "لعنة كارما"، وهو من إخراج خيرى بشارة والذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي.





