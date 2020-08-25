البرازيل تسجل أكثر من 17 ألف إصابة و565 وفاة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة في البرازيل، اليوم الثلاثاء، 17078 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و565 وفاة جراء الفيروس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصل إلى 3 ملايين و622 ألفا و861 حالة مؤكدة، وحصيلة الضحايا 115 ألفا و309 أشخاص.

ويذكر أن الحصيلة اليومية لإصابات كورونا الجديدة انخفضت أمس الاثنين بالمقارنة مع حصيلة يوم الأحد، حين تم تسجيل أكثر من 23 ألف إصابة.

لكن معدلات الإصابات والوفيات الجديدة لا تزال مرتفعة في البرازيل، التي تحتل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات والوفيات.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 21,642 مليون إصابة، بينهم أكثر من 769 ألف حالة وفاة، وأكثر من 14,350 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.