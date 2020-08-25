ارجون كابور يستكمل تصوير فيلمه الجديد

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أعلن عن عودة العمل بالإنتاج السينمائي رسميا بجميع انحاء الهند، تطبيقا لعودة الحياة من جديدة بفترة ما بعد كورونا بعد فترة توقف للمشاريع السينمائي منذ مارس الماضي.

وحسبما ذكر موقع انديا توداي، فإن من الاعمال السينمائية التي من المفترض أن تعود من تجديد للتصوير، الفيلم السينمائي المرتقب، للنجم الشاب ارجون كابور.

وقال الموقع ان تصوير الفيلم الذي لم يتحدد عنوانه حتى الان سيكون بحلول يوم 25 من شهر اغسطس، بمشاركة راكول بريت.

