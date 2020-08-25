رسائل تظهر لمايكل جاكسون هاجم خلالها فنانين كبار بمجال الموسيقى

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:41 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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كشفت رسائل تظهر للمرة الأولى كتبها مايكل جاكسون، عن مهاجمته لعدد من النجوم الكبار بمجال الموسيقى، وعدد من القنوات وشركات الانتاج بسبب التفريق العنصري الذي مارسوه.
وقالت صحيفة ديلي ميل ان الرسائل، يعود تاريخها لعام 1987، هاجم خلالها جاكسون فنانين مثل، "بيتلز"، وإلفيس برسلي، وبروس سبرسنجستين.
كما هاجم جاكسون بهذه الرسائل ايضا قنوات مثل mtv، لما تمارسه من تفرقة عنصرية في التعامل مع الفنانين من اعراق مختلفة.

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