تعرف على صفقات تشيلسي الجديدة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:30 ص
تشيلسي
تشيلسي
علي ماهر حلمي
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حسم نادي تشيلسي الإنجليزي 4 صفقات جديدة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بعد ضم كل من حكيم زياش من نادي أياكس أمستردام الهولندي وتيمو فيرنر من صفوف نادي لايبزيج الألماني.

وأكمل نادي تشيلسي اتفاقه مع كل من المدافع الشاب صاحب ال21 عاما مانجلا الذي لعب فى صفوف نادي نيس الفرنسي بالإضافة إلى المدافع الدولي البرازيلي تياجو سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان لضمهم هذا الصيف فى صفقة انتقال حر.

كما أنهيت إدارة البلوز اتفاقها مع نادي ليستر سيتي لضم الظهير الأيسر الإنجليزي بن تشيلويل خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأخيرا تواصلت إدارة النادي الإنجليزي لضم موهبة الدوري الألماني الممتاز كاي هافيرتز من صفوف نادي باير ليفركوزن الألماني.

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