دانييلا رحمة تنضم لحملة مساندة متضرري انفجار بيروت

أعلنت الفنانة اللبنانية ​دانييلا رحمة​ انضمامها إلى حملة المصمم اللبناني العالمي ​زهير مراد​، والتي كان أطلقها مؤخراً من أجل دعم متضرري إنفجار مرفأ بيروت الذي حصل في الـ4 من شهر أغسطس الحالي، وأدى إلى أضرار مادية كبيرة وخسائر في الأرواح تخطت الـ170 شهيدًا و6000 جريح وعدد من المفقودين.





وشاركت دانييلا، محبيها صورة لها قد نشرتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مرتدية القميص الخاص بالحملة، معلنةً عن انضمامها للحملة من أجل وطنها.





يشار إلى أنه كان إنضم عدد كبير من النجوم إلى الحملة، بينهم يسرا، درة، سيرين عبد النور، جينيفر لوبيز، محمد حديد وغيرهم.





يذكر أن دانييلا رحمة كانت قد حققت نجاحا ساحقا في رمضان المنصرم من خلال مشاركتها في بطولة المسلسل اللبناني أولاد آدم وهو من بطولة ماغي بو غصن ومكسيم خليل وقيس الشيخ نجيب وكوكبة من النجوم.