دانييلا رحمة تنضم لحملة مساندة متضرري انفجار بيروت

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:56 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements

أعلنت الفنانة اللبنانية ​دانييلا رحمة​ انضمامها إلى حملة المصمم اللبناني العالمي ​زهير مراد​، والتي كان أطلقها مؤخراً من أجل دعم متضرري إنفجار مرفأ بيروت الذي حصل في الـ4 من شهر أغسطس الحالي، وأدى إلى أضرار مادية كبيرة وخسائر في الأرواح تخطت الـ170 شهيدًا و6000 جريح وعدد من المفقودين.

وشاركت دانييلا، محبيها صورة لها قد نشرتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مرتدية القميص الخاص بالحملة، معلنةً عن انضمامها للحملة من أجل وطنها.

يشار إلى أنه كان إنضم عدد كبير من النجوم إلى الحملة، بينهم يسرا، درة، سيرين عبد النور، جينيفر لوبيز، محمد حديد وغيرهم.

يذكر أن دانييلا رحمة كانت قد حققت نجاحا ساحقا في رمضان المنصرم من خلال مشاركتها في بطولة المسلسل اللبناني أولاد آدم وهو من بطولة ماغي بو غصن ومكسيم خليل وقيس الشيخ نجيب وكوكبة من النجوم.

أخبار تهمك

بن شرقي يحسم مصيره مع الزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. متظاهرون يحاصرون مقر المجلس الرئاسي في طرابلس

منذ حوالي 7 ساعات

ذا صن تكشف النقاب عن تشكيل برشلونة تحت قيادة كلوب

منذ ساعة و 27 دقيقة

بيراميدز يوافق على بيع نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بعد آرثر.. نجم جديد من برشلونة يقترب من الدوري الإيطالي

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. كومان يطلب التعاقد مع 5 صفقات في الصيف

منذ حوالي 9 ساعات

آخر تطورات مفاوضات برشلونة مع إنتر ميلان لضم لاوتارو

منذ أقل من ساعة

فايلر يعفو عن نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

شوبير يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال لاعب الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

باريس سان جيرمان ينقض على مطرود برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

آخر تطورات صفقة رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يحدد سعر الاستغناء عن ميسي

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة ثورة ميسي على إدارة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يكشف مفاجأة عن صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:42 ص

ذا صن تكشف النقاب عن تشكيل برشلونة تحت قيادة كلوب

آخر تطورات مفاوضات برشلونة مع إنتر ميلان لضم لاوتارو

07:12 ص

حقيقة ثورة ميسي على إدارة برشلونة

04:13 ص

عاجل.. متظاهرون يحاصرون مقر المجلس الرئاسي في طرابلس

12:48 ص

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

10:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى