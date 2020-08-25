عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب بـ "أماكن السهر"





يعيش الفنان الهضبة عمرو دياب حالة من النشاط الفني خلال الفترة الراهنة، ولاسيما بعد نجاح كليب "​أماكن السهر​" والذي طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب والمنصات الرقمية.





واحتل الكليب المركز الأول في قوائم التريند على يوتيوب بعد طرحه، حيث لاقى رواجُا كبيرا بين الجمهور في العالم العربي، وكعادته بات حديث السوشيال ميديا.





وتداول رواد التواصل ومحبو دياب فيديو كليب أماكن السهر والتي ظهرت فيه الممثلة المصرية دينا الشربيني وجمعتهما لقطات رومانسية اعجب بها الجمهور.





الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي.







