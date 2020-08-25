القبض على المتهمين بالتنقيب عن آثار في الدقهلية (صور)

سادت حالة من الذعر، بين أهالي منطقة شارع العثمالية بمدينة أجا في محافظة الدقهلية، عقب ظهور ميول في عدد من المنازل بجوار منزل شهد واقعة تنقيب عن آثار.





وكان ضباط مركز شرطة مباحث أجا، ألقوا القبض على أربعة أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم بمدينة أجا.





وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مركز شرطة أجا، يفيد بورود بلاغات من المواطنين بشارع العثمالية بمدينة أجا، بوجود ميول في عدد من المنازل نتيجة أعمال حفر للتنقيب على الآثار.





وعلى الفور انتقل ضباط المباحث الي البلاغ، وتبين وجود آثار تنقيب وحفر وتم إلقاء القبض على المتهمين من قبل رجال الشرطة، وجارٍ التحقيق معهم، للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.





وفى استجابة فورية من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، كلف المحافظ رحاب المزين رئيس مركز ومدينة أجا بالانتقال على الفور لموقع عقار بمدينة أجا، حيث قام بعض الأشخاص بالحفر للتنقيب عن الآثار بداخله بشارع العثمالية.





وقالت رئيس المدينة ، إنه على الفور انتقلوا إلى الموقع المشار إليه ، بمرافقة العميد عصام رضوان مأمور مركز شرطة أجا، والقيادات التنفيذية ، إلى محل الشكوى مكان التنقيب ومعاينة المكان.





وأضافت، أنه تم إلقاء القبض على منفذي العمل الإجرامي من قبل رجال الشرطة، وتنفيذا لتكليفات المحافظ فقد تم تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية لإصدار القرار المناسب، وحصر التلفيات بجميع المنازل المجاورة للعقار.





وأكد محافظ الدقهلية، أن هناك تنسيقًا وتعاونًا تام مع اللواء رأفت عبدالباعث، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، للتصدي لكافة أشكال الخروج على القانون ومعاقبة المجرمين، وتوفير الأمن والأمان لمواطني الدقهلية.





وعلي صعيد اخر، لقى شخص خمسيني مصرعه، في حادث سير أمام كوبرى الدراسات، بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.



