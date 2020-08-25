تفاصيل مصرع ٣ أشخاص من أسرة واحدة في بالدقهلية

شهد طريق المنصورة- جمصة، أمام قرية البلاقسة حادث انقلاب سيارة ملاكي، نتج عنه مصرع ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفل.





وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بانقلاب سيارة ملاكي ومصرع ٣ أشخاص.





على الفور انتقلت قوة أمنية ورجال الإنقاذ النهري، وسيارة الاسعاف الي مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة رينو لوجان حمراء اللون موديل 2016 ع ل ط.





وبالفحص تبين مصرع ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفل، وتم انتشال الجثامين ونقلها لمستشفى بلقاس المركزي.





وتحرر عن ذلك المحضر الازم للعرض علي النيابه ومباشرة التحقيقات.





في سياق آخر، شهد موقف سندوب بمدينة المنصورة مقتل سائق علي يد آخر لخلاف بينهم على أولوية التحميل داخل الموقف.





وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بمقتل سائق علي يد آخر لخلاف على أولوية التحميل بموقف سندوب.





على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم أول المنصورة، برئاسة العقيد أحمد شبانة، رئيس مباحث أول المنصورة وقوة مرافقة له، وبالفحص تبين مصرع محمد مصطفى الشبراوي ٢٦ سنة، ومقيم شارع عبدالسلام عارف، بمدينة المنصورة وشهرته "التوتو"، إثر خلاف على التحميل في موقف سندوب على يد أحمد القصبي ٣٦ سنة ومقيم سندوب.





ونشبت المشاجرة بينهما، حيث تعدي القصبي على "التوتو"، بسلاح أبيض ما أسسفر عن مقتله، و تحرر عن الواقعة المحضر رقم ١١٥٢٦ جنايات أول المنصورة للعرض علي النيابة ومباشرة التحقيقات.





وعلى صعيد آخر، أقدم شخص على الانتحار عقب تناوله حبة لحفظ الغلال بقرية الروضة مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية.





وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث يفيد بورود بلاغ من مستشفى الطوارئ بالمنصورة، بوفاة شخص فور وصوله للمستشفى إثر تناوله حبة لحفظ الغلال.





وعلى الفور انتقلت قوات من مباحث مركز طلخا الى مكان بلاغ، وتبين وفاة محمد إبراهيم الدسوقي ٤٩ سنة عامل، ومقيم قرية الروضة بطلخا مصاب بإعياء شديد عقب تناوله حبة لحفظ الغلة وتوفي عقب وصوله مستشفى الطوارئ.





وبسؤال شقيق المتوفى أكد أحمد إبراهيم الدسوقي ٤٦ سنة موظف، على مرور أخيه بحالة نفسية سيئة عقب انفصاله عن زوجته، ما أدى إلى تعاطيه حبة لحفظ الغلال.



