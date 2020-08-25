روبي تتعاقد على فيلم جديد
الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 06:51 ص
لمياء علي
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تعاقدت الفنانة روبي على بطولة فيلم “برة المنهج” مع الفنان ماجد الكدواني، رغم كتابة مسلسل “بدر البدور” خصيصا لها واعتذارها عن مشاركة مصطفى شعبان وعمرو سعد بطولة مسلسل سيعرض بنفس الموسم.
وذكرت تقارير صحفية أن روبي، تشرع في تصويره مطلع شهر سبتمبر المقبل، من بطولة ماجد الكدواني وتأليف خالد دياب وإخراج عمرو سلامة، ومن إنتاج شركة Lagoonie للإنتاج الفني.
وبنفس الوقت أعلنت شركة “دانا” للإنتاج الفني عن تحضيرات فيلم غنائي يجمع الفنانة روبي والفنان آسر ياسين، وإخراج هادي الباجوري.