"أرفض حياة البذخ".. زكي فطين عبد الوهاب يكشف للإبراشي سبب انتقاده رواد الساحل الشمالي





علق الفنان زكي فطين عبد الوهاب، على منشوره بالأمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رواد الساحل الشمالي، مؤكدًا أنه لم يكن بغرض الهجوم عليهم.





وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، على القناة الأولى المصرية، أنه ينتقد بالأساس حياة البذخ التى لا فائدة منها.





وأكد: "مفيش داعى للتعالى.. أنا عشت فى الثراء وفى الفقر وعمري ما كان عندي فشخرة الفلوس.. أنا بنقل تجربتي للناس"،





وأضاف أن الحياة يجب أن تكون أبسط جدًا من ذلك، مشددًا على ضرورة عدم البذخ والإسراف بدون داعي.











