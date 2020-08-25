التشكيل الأفضل في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التشكيل المثالي الأفضل لبطولة دوري ابطال اوروبا لهذا الموسم بعد تتويج بايرن ميونيخ الألماني على حساب نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.





وكان بايرن قد حقق اللقب على حساب باريس سان جيرمان بعد الفوز عليه بنتيجة هدف مقابل لاشئ بالمباراة التي جمعت بين الفريقين فى العاصمة البرتغالية لشبونة.





وجاء التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا كالتالي:





حراسة المرمى: مانويل نوير.





خط الدفاع: خوان بيرنات، كيمبيمبي، ماركينيوس، كيميتش.





خط الوسط: سترلينج، سابيتزر، دي ماريا، جنابري.





خط الهجوم: ليفاندوفسكي، هالاند.



