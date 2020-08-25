آخر تطورات مفاوضات برشلونة مع إنتر ميلان لضم لاوتارو

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:12 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن المفاوضات عادت مرة أخرى بين برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي بشأن تعاقد البرسا مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن مسئولي إنتر ميلان يرغبون في حسم الأمور في وقت مبكر حتى يتمكنوا من إيجاد البدائل قبل بداية الموسم المقبل.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن مسئولي النادي الإيطالي طلبوا مع مسئولي برشلونة الاجتماع خلال الأسبوع الحالي حتى يتم من خلاله حسم القرار بشأن صفقة لاوتارو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إنتر ميلان يمتلك قناعة بأن نجمه لاوتارو مارتينيز سينتقل إلى برشلونة في نهاية المطاف لذلك هو يخطط من أجل الموسم المقبل بدون تواجد النجم الأرجنتيني في صفوفه.

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