ذا صن تكشف النقاب عن تشكيل برشلونة تحت قيادة كلوب

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 06:42 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن جوردي فاري أحد مرشحي الانتخابات على مقعد الرئيس في برشلونة الإسباني فاجأ الجميع بتصريحه على البدء في الدخول في مفاوضات مع الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي من أجل تدريب النادي الكتالوني.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن فاري يطمح في الحصول على مقعد رئيس برشلونة عقب نهاية مدة جوسيب ماريا بارتوميو وذلك عندما تُقام الانتخابات في منتصف مارس من العام المقبل 2021.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن تصريحات فاري كانت مفاجأة بالنسبة للكثيرين خاصة وأن النادي الكتالوني قد تعاقد مؤخرًا مع الهولندي رونالد كومان لقيادة الفريق لمدة موسمين مقبلين.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن فاري يرى في كلوب المدير الفني المناسب لقيادة برشلونة في حالة إذا نال ثقة أعضاء النادي بعد 7 أشهر أو أكثر بقليل من الآن.

وقامت الصحيفة البريطانية بنشر تشكيل مثالي لبرشلونة تحت قيادة كلوب مشيرة إلى أنه هناك 3 لاعبين قد يرافقون المدير الفني الألماني من ليفربول وهم : محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وأندرو روبرتسون.

وجاء تشكيل برشلونة تحت قيادة كلوب بحسب ما نشرته ذا صن كالتالي :-

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: روبرتسون وفان دايك ولينجليه وسيميدو

خط الوسط الدفاعي: دي يونج وتياجو ألكانتارا

خط الوسط الهجومي: ديمبلي وميسي ومحمد صلاح

الهجوم: جريزمان

أخبار تهمك

فايلر يعفو عن نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. متظاهرون يحاصرون مقر المجلس الرئاسي في طرابلس

منذ حوالي 6 ساعات

باريس سان جيرمان ينقض على مطرود برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. كومان يطلب التعاقد مع 5 صفقات في الصيف

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يوافق على بيع نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

آخر تطورات صفقة رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مفاجأة.. أول نادي يتحرك لضم ميسي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

بعد السفاح والمشاغب.. كومان يطرد المحارب من برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو يكشف مفاجأة عن صالح جمعة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

شوبير يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال لاعب الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يحدد سعر الاستغناء عن ميسي

منذ حوالي 11 ساعة

بعد آرثر.. نجم جديد من برشلونة يقترب من الدوري الإيطالي

منذ حوالي 4 ساعات

بن شرقي يحسم مصيره مع الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة ثورة ميسي على إدارة برشلونة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:13 ص

حقيقة ثورة ميسي على إدارة برشلونة

عاجل.. متظاهرون يحاصرون مقر المجلس الرئاسي في طرابلس

12:48 ص

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

10:35 م

بالأسماء.. كومان يطلب التعاقد مع 5 صفقات في الصيف

11:06 م

بعد آرثر.. نجم جديد من برشلونة يقترب من الدوري الإيطالي

02:55 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى