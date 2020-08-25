ذا صن تكشف النقاب عن تشكيل برشلونة تحت قيادة كلوب

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن جوردي فاري أحد مرشحي الانتخابات على مقعد الرئيس في برشلونة الإسباني فاجأ الجميع بتصريحه على البدء في الدخول في مفاوضات مع الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي من أجل تدريب النادي الكتالوني.





وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن فاري يطمح في الحصول على مقعد رئيس برشلونة عقب نهاية مدة جوسيب ماريا بارتوميو وذلك عندما تُقام الانتخابات في منتصف مارس من العام المقبل 2021.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن تصريحات فاري كانت مفاجأة بالنسبة للكثيرين خاصة وأن النادي الكتالوني قد تعاقد مؤخرًا مع الهولندي رونالد كومان لقيادة الفريق لمدة موسمين مقبلين.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن فاري يرى في كلوب المدير الفني المناسب لقيادة برشلونة في حالة إذا نال ثقة أعضاء النادي بعد 7 أشهر أو أكثر بقليل من الآن.





وقامت الصحيفة البريطانية بنشر تشكيل مثالي لبرشلونة تحت قيادة كلوب مشيرة إلى أنه هناك 3 لاعبين قد يرافقون المدير الفني الألماني من ليفربول وهم : محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وأندرو روبرتسون.





وجاء تشكيل برشلونة تحت قيادة كلوب بحسب ما نشرته ذا صن كالتالي :-





حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن





خط الدفاع: روبرتسون وفان دايك ولينجليه وسيميدو





خط الوسط الدفاعي: دي يونج وتياجو ألكانتارا





خط الوسط الهجومي: ديمبلي وميسي ومحمد صلاح





الهجوم: جريزمان



