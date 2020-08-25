ليفربول يقترب من حسم صفقة ألكانتارا

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن اقتراب تياجو ألكانتارا لاعب خط وسط بايرن ميونخ الألماني، بأخبار إدارة ناديه برغبة في التواجد بصفوف ليفربول.





وبحسب ما ورد بشبكة ESPN” العالمية،أن ليفربول توصل لاتفاق شخصي مع الإسباني تياجو ألكانتارا لاعب خط وسط بايرن ميونخ الألماني".





وعلى الجانب الآخر ذكرت شبكة “راديو مونتي كارلو” الموثوقة أن الاتفاق تم بشكل كامل بين ليفربول وممثلي تياجو ألكانتارا وأن اللاعب نفسه وافق على الانضمام إلى أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز.





والجدير بالذكر أن يوجد مشكلة واحدة فقط تفصل انتقال تياجو ألكانتارا إلى ليفربول وهو الاتفاق بين النادي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.



