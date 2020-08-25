ليفربول يقترب من حسم صفقة ألكانتارا

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 06:12 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن اقتراب تياجو ألكانتارا لاعب خط وسط بايرن ميونخ الألماني، بأخبار إدارة ناديه برغبة في التواجد بصفوف ليفربول.

وبحسب ما ورد بشبكة ESPN” العالمية،أن ليفربول توصل لاتفاق شخصي مع الإسباني تياجو ألكانتارا لاعب خط وسط بايرن ميونخ الألماني".

وعلى الجانب الآخر ذكرت شبكة “راديو مونتي كارلو” الموثوقة أن الاتفاق تم بشكل كامل بين ليفربول وممثلي تياجو ألكانتارا وأن اللاعب نفسه وافق على الانضمام إلى أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز.

والجدير بالذكر أن يوجد مشكلة واحدة فقط تفصل انتقال تياجو ألكانتارا إلى ليفربول وهو الاتفاق بين النادي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.

أخبار تهمك

باريس سان جيرمان ينقض على مطرود برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يوافق على بيع نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يعفو عن نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بن شرقي يحسم مصيره مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. متظاهرون يحاصرون مقر المجلس الرئاسي في طرابلس

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو يكشف مفاجأة عن صالح جمعة

منذ ساعتين

برشلونة يحدد سعر الاستغناء عن ميسي

منذ حوالي 11 ساعة

بعد آرثر.. نجم جديد من برشلونة يقترب من الدوري الإيطالي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. كومان يطلب التعاقد مع 5 صفقات في الصيف

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال لاعب الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة ثورة ميسي على إدارة برشلونة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

آخر تطورات صفقة رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

بعد السفاح والمشاغب.. كومان يطرد المحارب من برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. أول نادي يتحرك لضم ميسي

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:13 ص

حقيقة ثورة ميسي على إدارة برشلونة

عاجل.. متظاهرون يحاصرون مقر المجلس الرئاسي في طرابلس

12:48 ص

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

10:35 م

بالأسماء.. كومان يطلب التعاقد مع 5 صفقات في الصيف

11:06 م

بعد آرثر.. نجم جديد من برشلونة يقترب من الدوري الإيطالي

02:55 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى