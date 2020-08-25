موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب المقبلة في الدوري المصري

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:12 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي المقاولون العرب يوم الخميس المقبل 25 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستلعب مباراة الزمالك والمقاولون العرب يوم الخميس المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر على ستاد القاهرة الدولي.

وستذاع مباراة فريق الزمالك ضد نظيره فريق المقاولون العرب يوم الخميس المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون تايم سبورتس" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة حتى الآن.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة من أصل 21 مباراة خاضها الفارس الأبيض في بطولة الدوري.

بينما يتواجد نادي المقاولون العرب في المركز الرابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز 37 نقطة من أصل 21 مباراة خاضها ذئاب الجبل حتى الآن في بطولة الدوري.

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