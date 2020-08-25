تعرف على الفنانة التي اختارتها الراحلة شويكار لتجسيد سيرتها الذاتية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:40 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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كشف نجل الفنان المصري الراحل فؤاد المهندس، أن زوجة والده الفنانة الراحلة شويكار، رشحت إحدى الممثلات لتجسيد شخصيتها في عمل درامي يوثق مشوارها الفني على الشاشة.

وقال في تصريحات صحفية، أن الراحلة كانت تؤمن بموهبة الممثلة لقاء الخميسي، لتجسيد قصة حياتها، وذلك لأنها تمتلك قدرات فنية خاصة ومميزة تسمح لها بتجسيد قصة حياتها.

ورحلت الفنانة القديرة شويكار،بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز 85 عاما وذلك بعد صراع طويل مع المرض .

وتم تشيع جثمان الفنانة شويكار الى مثواه الأخير ودفنها في مقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.

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