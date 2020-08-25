جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الثلاثاء 25/8/2020

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 06:12 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يسيطر عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز حتى على صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 19 هدف وبفارق كبير عن أقرب منافسية.

ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الثلاثاء 25 أغسطس.

وتلعب اليوم مباراتين ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز بين كل من إنبي وأسوان ومباراة بيراميدز والإنتاج الحربي.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز:
1- عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، 16 هدفًا.
2- محمد شريف لاعب إنبي، 9 أهداف.
3- سيف الدين الجزيري لاعب الإسماعيلي، 8 أهداف.
4- وليد سليمان لاعب الأهلي، 7 أهداف.
5- أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، 6 أهداف.
6- مصطفى محمد لاعب الزمالك، 6 أهداف.
7- حسام حسن لاعب سموحة، 6 أهداف
8- حسين الشحات لاعب الأهلي، 5 أهداف.
9- أحمد ياسر ريان لاعب الجونة، 5 أهداف.
10- محمود علاء لاعب الزمالك، 5 أهداف.

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