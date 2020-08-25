موعد مباراة ليفربول وأرسنال المقبلة في كأس الدرع الخيرية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:30 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي أرسنال يوم السبت المقبلة 30 أغسطس ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس الدرع الخيرية الإنجليزي.

وستلعب مباراة ليفربول ضد أرسنال يوم السبت في كأس الدرع الخيرية في تمام الساعة الخامسة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي.

وستذاع مباراة فريق ليفربول ضد نظيره فريق أرسنال يوم السبت المقبل في نهائي بطولة كأس الدرع الخيرية على قناة "بي إن سبورتس اتش دي" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

يذكر أن بطولة كأس الدرع الخيرية تلعب من مباراة واحده وتكون بين بطل الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وهو نادي ليفربول ضد بطل كأس الاتحاد الإنجليزي من نفس الموسم وهو نادي أرسنال.

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