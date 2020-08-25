طرابلس تشتعل.. متظاهرون يضرمون النيران في الإطارات ومليشيات تطاردهم

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:19 ص
مظاهرات طرابلس
مظاهرات طرابلس
الفجر
Advertisements
تواصل الأحداث في العاصمة الليبية طرابلس، الاشتعال، حيث رفضت عناصر من قوات مكافحة الشغب أوامر حكومة الوفاق وأعربوا عن التضامن مع متظاهري ميدان الشهداء في طرابلس.

ونقلت "سكاي نيوز عربية"، عن شهود عيان، قولهم إن قوات الأمن التابعة لحكومة الوفاق تشن حملات دهم واعتقالات في طرابلس، بينما أضرم متظاهرون النيران في الإطارات في مناطق الدريبي وقرقارش والسراج.

وأشار شهود العيان، إلى أن هناك شبان يخرجون في تظاهرات ليلية بمدينة العجيلات غربي ليبيا احتجاجا على ما ورد في خطاب رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج.

وأوضحوا، أن كتيبة النواصي تطارد المتظاهرين في شوارع طرابلس وسماع أصوات إطلاق النار.

وفي وقت سابق، أفادت قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل، بأن متظاهرين حاصروا مقر المجلس الرئاسي بطريق السكة في طرابلس الليبية.

وأشارت إلى أن هناك انتشارًا لملثمين وسيارات مسلحة في ساحة الشهداء بطرابلس.

وكان المتظاهرون قد تجمّعوا أمام مقر حكومة الوحدة ثم انتقلوا إلى ساحة الشهداء في وسط طرابلس متجاهلين القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا الذي تتسارع وتيرة إصاباته في البلاد. وواكبت المتظاهرين سيارات الشرطة وقوات الأمن لمنع أي تفلّت أمني أو أعمال تخريب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طرابلس حكومة الوفاق بوابة الفجر الفجر السراج

أخبار تهمك

باريس سان جيرمان ينقض على مطرود برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. متظاهرون يحاصرون مقر المجلس الرئاسي في طرابلس

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يكشف مفاجأة عن صالح جمعة

منذ نصف ساعة

عاجل.. الموت يفجع سعد لمجرد

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يحدد سعر الاستغناء عن ميسي

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

بعد آرثر.. نجم جديد من برشلونة يقترب من الدوري الإيطالي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بالأسماء.. كومان يطلب التعاقد مع 5 صفقات في الصيف

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة ثورة ميسي على إدارة برشلونة

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. أول نادي يتحرك لضم ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب مغمور

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة: تسجيل 138 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 18 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد السفاح والمشاغب.. كومان يطرد المحارب من برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يوافق على بيع نجمه إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

شوبير يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال لاعب الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الصحة الليبية: مقتل 115 وإصابة 383 في اشتباكات طرابلس

الخارجية الليبية: مقتل مسلحين أحدهما فجر نفسه والآخر قتل برصاص قوات الأمن

المشاهد الأولى للهجوم على الخارجية الليبية.. والسراج كان قريبا

ليبيا: اختطاف وكيل وزارة دفاع حكومة الوفاق

الجيش الليبي يستعيد السيطرة على معسكر اليرموك

الناشط العراقي: هجوم لملثمين يؤدي إلى انتحار شاب وإصابة المئات في مطعم ببغداد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:13 ص

حقيقة ثورة ميسي على إدارة برشلونة

عاجل.. متظاهرون يحاصرون مقر المجلس الرئاسي في طرابلس

12:48 ص

بالأسماء.. كومان يطلب التعاقد مع 5 صفقات في الصيف

11:06 م

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

10:35 م

بعد آرثر.. نجم جديد من برشلونة يقترب من الدوري الإيطالي

02:55 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى