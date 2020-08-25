طرابلس تشتعل.. متظاهرون يضرمون النيران في الإطارات ومليشيات تطاردهم

تواصل الأحداث في العاصمة الليبية طرابلس، الاشتعال، حيث رفضت عناصر من قوات مكافحة الشغب أوامر حكومة الوفاق وأعربوا عن التضامن مع متظاهري ميدان الشهداء في طرابلس.





ونقلت "سكاي نيوز عربية"، عن شهود عيان، قولهم إن قوات الأمن التابعة لحكومة الوفاق تشن حملات دهم واعتقالات في طرابلس، بينما أضرم متظاهرون النيران في الإطارات في مناطق الدريبي وقرقارش والسراج.





وأشار شهود العيان، إلى أن هناك شبان يخرجون في تظاهرات ليلية بمدينة العجيلات غربي ليبيا احتجاجا على ما ورد في خطاب رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج.





وأوضحوا، أن كتيبة النواصي تطارد المتظاهرين في شوارع طرابلس وسماع أصوات إطلاق النار.





وفي وقت سابق، أفادت قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل، بأن متظاهرين حاصروا مقر المجلس الرئاسي بطريق السكة في طرابلس الليبية.





وأشارت إلى أن هناك انتشارًا لملثمين وسيارات مسلحة في ساحة الشهداء بطرابلس.



