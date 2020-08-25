آخر تطورات صفقة رمضان صبحي مع بيراميدز

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:41 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، عن مفاجآة بعدم إتمام صفقة انتقال رمضان صبحي إلى صفوف نادي بيراميدز، بعد إنتهاء إعارة من النادي الأهلي، قادما من فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وقال "حسن" عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر، أن رمضان صبحي أتم كل الأمور مع بيراميدز، لكن الصفقة لم تحسم بشكل رسمي حتى الآن".

وأكمل: " رمضان صبحي مقيد بعقد مع هيدرسفيلد تاون مفعل حتي الآن، موضحا أن الفريق الإنجليزي لاحظ الصراع القائم على ضم اللاعب، بخلاف العديد من العروض المالية التي لم تقدم من أي نادٍ آخر في أوروبا".

وأضاف: " لقد وضع رمضان صبحي شرطا جزائيا في عقده مع بيراميدز، يسمح له بالاحتراف الخارجي، موضحا أنه سيحصل على 50% من قيمة عقده مقدما، بالإضافة إلى وجود مزايا أخرى مالية كبيرة".

ومازال المفاوضات قائمة حتي الوقت الحالي بين بيراميدز وهيدرسفيلد تاون، مشددا أن الزمالك لا يستطيع دفع 33.5 مليون جنيه في الموسم الواحد، وهوالمبلغ الذي سبب أزمة في بيراميدز بالوقت الحالي.

والجدير بالذكر أن رمضان صبحي أخبر مسؤولي النادي الأهلي، برغبته في اللعب بصفوف بيراميدز الموسم المقبل، رافضا استمرار مسيرته مع القلعة الحمراء.

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