حقيقة ثورة ميسي على إدارة برشلونة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:13 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشف تقارير صحفية بريطانيا، عن حقيقية ثورة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، والاشتغال القائم مع إدارة الفريق الكاتالوني، بجانب رغبته في الرحيل عن الفريق.

ووفقاً لما ورد بصحيفة "ميرور" البريطانية، بعد الهزيمة الساحقة التي تعرض لها الفريق الكاتالوني أمام بايرن ميونخ سبب رئيسي في غضب اللاعب، بجانب شعوره بالاحباط بعد هذه الخسارة".

وعلى الجانب الآخر هناك بعض الأسباب أشعلت النار داخل فؤاد النجم الأرجنتيني منها.

فشل الفريق في إعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الميركاتو الصيفي الماضي، حيث قام ثنائيًا بأداء مميز للغاية، وذلك قبل رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017.

بحانب معارضة ميسي قرار إقالة إرنستو فالفيردي، المدير الفني السابق للفريق الكاتالوني، وكان وضع الفريق سيئة للغاية مع الفيردي، ولكن كانت تربط الأرجنتيني علاقة خاصة للغاية مع المدير الفني السابق.

وقد نشر ليونيل ميسي بيانًا رسميا عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، عنف الإدارة لعدم مقدرتها على التصرف بشكل سليم وسريع مع اللاعبين، والبحث عن حلول قبل أن يقوموا بتخفيض رواتبهم بنسبة تصل إلي 70%.

وأوضحت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية، عن سبب جديد، أكثر من غضب الأرجنتيني ليونيل ميسي تجاه إدارة نادي برشلونة.

وكشفت أن ميسي يعتقد أن تسريب تفاصيل جلسته الخاصة مع رونالدو كومان، المدير الفني الجديد لفريق برشلونة، يتجه نحو هدف آخر.

ويعتقد ميسي، أن إدارة الفريق الكتالوني ترغب في توريطه مع جمهور برشلونة، وإفساد علاقته بهم.

وقطع ليونيل ميسي إجازته في مسقط رأسه بالأرجنتين وعاد إلى إسبانيا من جديد، لحضور إجتماع مع برونالد كومان، ووضع خطة للفريق خلال الفترة المقبلة.

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