ميدو يكشف مفاجأة عن صالح جمعة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:37 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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كشف أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، أن صالح جمعة يبذل قصارى جهده من أجل العودة مرة أخرى لحسابات فايلر الفنية، ويشارك بالمباريات خلال الفترة المقبلة.

وأشار ميدو خلال برنامجه "أوضة اللبس" عبر شاشة قناة النهار، إلى أنه يتم حاليا تجهيز صالح جمعة للعودة مرة أخرى.

وأوضح أن فايلر أكد للاعيبه أنه لايظلم أحد، وأنه يعدل بين الجميع، وذلك خلال مران الأهلي أمس الإثنين، بدليل غياب صالح جمعة عن الصورة في الفترة الأخيرة بسبب عدم التزامه.

ونصح ميدو فايلر، بضرورة عودة وليد أزارو المهاجم المغربي، نظرا لأهمية اللاعب والإمكانيات التي يمتلكها، وأنه الأفضل بين كل مهاجمي الأهلي في الوقت الحالي.

وعن الهجوم الذي لقاه فايلر بعد خسارة القمة، قال ميدو، "لايجب الالتفات للأشخاص الذين يقيمون المدرب من 90 دقيقة فقط".

وكان تعرض الأهلي للخسارة أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف بالقمة 120 بالجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز.

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