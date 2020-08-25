ميدو: عنف وليد سليمان تسبب في إصابة محمد محمود

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:08 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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وصف أحمد حسام ميدو، مدرب نادي الزمالك السابق، وليد سليمان لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بأنه لاعب عنيف في لعبه.

وأشار ميدو خلال برنامجه أوضة اللبس عبر شاشة قناة النهار، إلى أن وليد يعتمد على العنف في لعبه، ولكنه مظلوم في موضوع محمد عبدالشافي لاعب الزمالك، حيث أنه لم يتعمد ايذائه في مباراة القمة 120.

وأوضح أنه عندما كان لاعبا كان يلعب بعنف مثل وليد سليمان، مشيرا إلى أن هذا هو أسلوب بعض اللاعبين.

وأكد ميدو أن وليد سليمان بسبب عنفه في اللعب، تسبب في إصابة زميله بالفريق محمد محمود.

وعن بيان مرتضى منصور رئيس الزمالك ضد وليد سليمان، قال، "هذا البيان هدفه إخراج الأهلي عن سياساته وضوابطه، ومع بيان وليد سليمان خرجت قناة الأهلي للرد على رئيس الزمالك".

وواصل، "هذا ما كان يفعله سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي الفترة الأخيرة، ومرتضى منصور ذكي دا وأجبر محمود الخطيب أن يعطي أومراه لعبد الحفيظ وعدلي القيعي للرد على بيان الزمالك بشأن وليد سليمان".  

وخسر الأهلي أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف بالقمة 120 بالجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز.



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