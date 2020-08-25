عمرو زكي: حسن شحاته تعلمت منه الكثير وفضلت الزمالك على الأهلي لهذا السبب

أوضح عمرو زكي مهاجم منتخب مصر السابق، عن أسباب تفضيله الانتقال لصفوف الزمالك على حساب النادي الأهلي على الرغم من وجود مفاوضات من جانب الأخير للحصول على خدماته قبل انضمامه لصفوف القلعة البيضاء.





وأكد عمرو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"الذي يقدمه ميدو، أن حلمه خلال فترة تواجده ناشئا في نادي المنصورة وهو التواجد ضمن صفوف نادي الزمالك، خاصة وأنه مشجع قديم للنادي، وهو من أهم أسباب تفضيله للقلعة البيضاء على حساب النادي الأهلي.





وأضاف، "تعلمت الكثير من حسن شحاته خلال فترة تدريبه في منتخب الشباب والمنتخب الأول، تحملت المسؤولية من المعلم ،واعتبره أب لي وليس مدير فني، وكذلك معاونه إسماعيل يوسف".





وواصل، "جيل منتخب مصر للشباب عام 2003، أخرج العديد من النجوم أمثال حسني عبدربه وأحمد فتحي وأمير عزمي مجاهد كذلك شريف إكرامي وغيرهم كثير، وكلهم خرجوا من تحت القيادة الفنية للمعلم حسن شحاتة".



