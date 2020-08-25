ميدو: مرتضى منصور سبب خلل وأزمات النادي الأهلي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:02 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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كشف أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، عن أسباب  الخلل  الواقع داخل جدران النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، في أكثر من ملف وأبرزهم كرة القدم الذي يديره محمود الخطيب رئيس النادي.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامجه "أوضة اللبس"المذاع عبر فضائية النهار، "مرتضى منصور احدث خللا كبيرا داخل جدران النادي الاهلي، وأجبرهم على تغيير سياستهم والرد على بيانه وهو عكس المتعارف عليه من إدارات القلعة الحمراء".

وأضاف، "مرتضى منصور نجح في إحداث خلل داخل صفوف الأهلي وخاصة فريق كرة القدم الذي يشرف عليه محمود الخطيب، ولا أعلم كيف أفهمه بتلك الطريقة".

وواصل، "وليد سليمان لم يقصد إيذاء محمد عبدالشافي، الأمر واضح على الرغم من سوابق وليد سليمان، إلا أنني اختلف مع المستشار مرتضى منصور في تقديم شكوى ضد مهاجم النادي الأهلي".

واختتم، "ديرموت جالاجار "الحكم الدولي الانجليزي أكد على أن وليد سليمان لم يتعمد إصابة محمد عبدالشافي بأي شكل في مباراة القمة، الامر واضح للجميع واختلف مع مرتضي منصور في هذه النقطة".



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