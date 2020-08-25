الرئيس التونسي يطلب من البرلمان تحديد جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة

طلب الرئيس التونسي، قيس سعيد، من البرلمان في بلاده، تحديد جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة هشام المشيشي، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.





تسلم الرئيس التونسي، قيس سعيد، رسميا تشكيلة الحكومة الجديدة التي يترأسها هشام المشيشي.





وعرض "المشيشي"، في مؤتمر صحفي، قبل قليل، تركيبة حكومته الجديدة، متعهدا بأن حكومته باستقلال تام.





وأعلن المشيشي، أن الحكومة الجديدة تتألف من 25 وزيرا وكاتب دولة.





وفي وقت سابق، كلف الرئيس التونسي، قيس بن سعيد، وزير الداخلية هشام المشيشي، بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفا لإلياس الفخاخ، رئيس الوزراء المستقيل.



