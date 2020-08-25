بيراميدز يوافق على بيع نجمه إلى الزمالك

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:31 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يتجه نادي بيراميدز للموافقة على بيع نجم الفريق الأول إلى نادي الزمالك، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأوضح مصدر مسؤول داخل الفريق، أن مجلس إدارة الفريق وافق على رحيل لاعب الوسط نبيل عماد دونجا للقلعة البيضاء.

وأكد المصدر، أن الاتفاق قد يرى النور بين الطرفين، بعد شوط كبير من المفاوضات، عبر أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق كرة القدم.

ومن المقرر أن يحسم نادي بيراميدز مسألة رحيل دونجا عقب انتهاء مشوار الفريق في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وستلعب أزمة أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز وفريق الزمالك السابق، دوراً في إتمام صفقة دونجا، وذلك بسبب أزمة مقدم عقده، التي تبلغ 8 ملايين جنيه.

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