تشيلسي يتلقى تهديداً بشأن صفقة تشيلويل

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:31 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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كشف تقرير صحفي إنجليزي اليوم، تطوراً جديداً بشأن صفقة انتقل الظهير الإنجليزي الدولي بين تشيلويل، لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي لصفوف تشيلسي.

ويعد تشيلويل أحد أهم أهداف تشيلسي في سوق الانتقالات لتدعيم مركز الظهير الأيسر للفريق، استعداداً للموسم المقبل.

ووفقاً لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن تشيلويل يعاني من إصابة في كعب القدم، قد تبعده عن الموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة، أن الإصابة ربما تبعد اللاعب لفترة تتجاوز 6 أسابيع، وهو ما قد يجعل مسؤولي البلوز يعيدون النظر في الصفقة.

وأكدت تقارير إنجليزية، أن الصفقة ربما تبلغ 50 مليون جنيه إسترليني، في حال إتمامها.

ويبدأ تشيلسي موسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة فريق برايتون، يوم 14 سبتمبر المقبل.

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