أزمة كبيرة في الأهلي بسبب طبيب الفريق

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:57 ص
الاهلي
الاهلي
حسام مجدي
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شهدت الساعاة القليلة الماضية نشوب أزمة قوية داخل جدران النادي الأهلي بسبب خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي أن فايلر أنفعل بشدة على طبيب الأهلي داخل غرفة خلع الملابس عقب مران الأمس الإثنين بسبب تأخر عودة حسين الشحات نجم الفريق إلى التدريبات عقب خضوعة لعملية الفتاء منذ فترة.

وأكد المصدر أن فايلر كان يستسفر من خالد محمود حول موعد عودة الشحات لتدريبات الفريق الجماعية في ظل حاجة الأحمر لخدماته في الوقت الحالي وتأكيد الطبيب من قبل أنه سيعود بعد 8 أسابيع بشكل طبيعي.

وأشار المصدر إلى أن فايلر تفاجئ من رد خالد محمود عليه حيث أبلغه أن الشحات سيحتاج إلى فترة أطول ليعود مرة أخرى للملاعب مما أثار إنفعال فايلر بشكل كبير.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي الجونة يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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