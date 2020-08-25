بعد آرثر.. نجم جديد من برشلونة يقترب من الدوري الإيطالي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:55 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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اقترب نجم جديد من نجوم نادي برشلونة الإسباني من الانضمام إلى صفوف الدوري الإيطالي الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن جونيور فيربو نجم دفاع برشلونة قريب بشكل كبير من الانتقال إلى الدوري الإيطالي.

وكشفت الصحيفة أن فيربو يملك حاليا ثلاثة عروض لضمه في الصيف الحالي من كل من نادي إنتر ميلان ونابولي وتورينو.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة لا يمانع في بيع اللاعب هذا الصيف ولكن الكلمة الأخيرة في اختيار وجهته المقبلة تركها النادي له.

كما ذكرت الصحيفة أن المفاوضات مع الأندية التي ترغب في ضم فيربو وبرشلونة حاليا تدور حول ما إذا كان اللاعب سيرحل على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء أم البيع النهائي فقط.

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