تصريحات جديدة مفاجئة من عماد متعب عن مروان محسن

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:34 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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تحدث عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق بتصريحات جديدة عن مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر الحالي بعد الانتقادات التي كانت موجه له الفترة الماضية.

وقال متعب في تصريحات تليفزيونية: " كلامي عن مروان كان فنيا وليس تطاولا على شخصه، هو في السابق كان يصلح أن يكون مهاجم الأهلي الأول، ولكن حاليا لا أرى ذلك، لهذا السبب رأيت أن عليه الابتعاد قليلا".

وتابع متعب حديثه: "مروان محسن ليس سبب هزيمة الأهلي على يد الزمالك، فهو دخل المباراة والفريق متأخرا بهدفين لهدف".

يذكر أن عماد متعب كان قد انتقد مروان محسن بشكل شديد عقب هزيمة النادي الأهلي على يد غريمه التقليدي نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف بسبب فشله في تسجيل هدف للأحمر عندما كانت النتيجة هدفين مقابل هدف.

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