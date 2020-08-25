سان جيرمان يقترب من التعاقد مع "أليجري" بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:17 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث تقرير صحفي إيطالي، اليوم الإثنين، أن باريس سان جيرمان يراقب وضعية ماسيمليانو أليجري، المدير الفني السابق ليوفنتوس، لبحث مجيئه إلى حديقة الأمراء.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن سان جيرمان يراقب أليجري تحسبًا لرحيل توماس توخيل، المدير الفني للنادي الفرنسي، بعد خسارته نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني.

وأضاف الموقع الإيطالي أن أليجري ينتظر موقف إنتر ميلان، حيث يعطي المدرب المخضرم الأولوية لتولي المهمة الفنية للنيراتزوري.

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية أكدت، أن أليجري سيكون بديلا لأنطونيو كونتي المدير الفني الحالي للإنتر.

وأتم الموقع أن إنتر ميلان حال رحيل كونتي، سيمنح أليجري عقدا لمدة عامين، بينما سيحصل المدرب على 7 ملايين يورو صافي كراتب سنوي في الموسم الواحد.

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