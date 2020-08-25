عمرو محمود ياسين: عمرو دياب رقم واحد.. ومطربي المفضل

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:18 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
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عبر السيناريست عمرو محمود ياسين، عن حبه الشديد للهضبة عمرو دياب، وذلك من خلال نشر منشور جديد، على حسابه الشخصي، عبر موقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك".

وكتب عمرو، خلال المنشور: "يعني معرفش بعض المواقع لما كتبت عن إعجابي بأغنية بـ (البنط العريض) كتبوا وكأني بهاجم عمرو دياب".

وأضاف: " معلومه كده على جنب.. عمرو دياب بالنسبه لي هو مطربي المفضل وهو رقم واحد عندي زي ماهو عند ملايين من جمهوره ده غير حبي له ع المستوى الشخصي أصلا انا عمري ما اشتريت شرايط ولا سيديهات زمان غير للراجل ده.. ده في حته لوحده.. وده ملوش علاقه بحبي باغنيه لمطرب آخر".

وعلقت زوجته الإعلامية أيام أباظة على المنشور قائلة: "ونسيت ان كان حلمنا انه يغني في فرحنا وفعلا غنى وكان أحلى حاجة في الفرح".



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