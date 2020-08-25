سميرة عبد العزيز تفاجئ لقاء سويدان وميدو عادل في "سيد درويش"





وأشادت الفنانة القديرة من جانبها بالعرض وخاصة الاستعراضات.



وكان في استقبالها الفنانة لقاء سويدان، والفنان ميدو عادل ابطال العرض وأعربا عن سعادتهما بهذه الزيارة.



مسرحية "سيد درويش" استعراضية غنائية، تعرض على مسرح البالون يوميًا في تمام الساعة 9 ونصف مسًاء، ويشارك في بطولتها الفنان ميدو عادل.



يذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان، مسلسل "البيت الكبير الجزء الثالث" وتدور أحداثه في إطار أجتماعي تشويقي، وشارك في بطولته الفنان أحمد بدير ولوسي وسوسن بدر.





حرصت الفنانة سميرة عبد العزيز، على مفاجأة فريق عمل مسرحية "سيد درويش" وحضور عرض المسرحية بالمسرح العائم في المنيل.