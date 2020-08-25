ميدو يهاجم مروان محسن

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:04 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
Advertisements
انتقد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، مروان محسن مهاجم مهاجم الأهلي، بسبب تصريح "حسبي الله ونعم الوكيل"، عقب الهجوم العنيف من جمهور الأحمر.

ويتعرض مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للانتقادات خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب مستواه مع الأحمر، وخاصة ظهوره بشكل سيء خلال مواجهة الأهلي والزمالك، التي انتهت لصالح الأخير بثلاثية مقابل هدف.

ووجه أحمد حسام ميدو نصيحة إلى مروان محسن، على ضوء هذه الأزمة، وطالبه بعدم الالتفات إلى أي انتقادات، وأن يصب تركيزه فقط في الملعب، لاستعاد مستواه المعهود خلال الفترة المقبلة.

وتابع ميدو في تصريحات خلال برنامجه "أوضة اللبس" عبر شاشة قناة النهار"، "الرد على الانتقادات يكون بالتألق وانت واقف على رجلك".

أخبار تهمك

مفاجأة.. أول نادي يتحرك لضم ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يحدد سعر الاستغناء عن ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عادل حمودة يكشف عن رد فعل المخابرات التركية على مناورات الجيش المصري (فيديو)

منذ ساعة و نصف

باريس سان جيرمان ينقض على مطرود برشلونة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

أزمة تعطل تمديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعتين

الصحة: تسجيل 138 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 18 حالة وفاة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

بعد السفاح والمشاغب.. كومان يطرد المحارب من برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يعفو عن نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

كومان يحسم مصير سواريز مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الري تصدر بيانًا جديدًا بشأن مقترحات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب مغمور

منذ ساعتين و 20 دقيقة

توتنهام يستهدف ضم نجم برشلونة بعد أنباء رحيله

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. متظاهرون يحاصرون مقر المجلس الرئاسي في طرابلس

منذ ساعة و 23 دقيقة

بالأسماء.. كومان يطلب التعاقد مع 5 صفقات في الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:48 ص

عاجل.. متظاهرون يحاصرون مقر المجلس الرئاسي في طرابلس

بالأسماء.. كومان يطلب التعاقد مع 5 صفقات في الصيف

11:06 م

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

10:35 م

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

11:00 م

باريس سان جيرمان ينقض على مطرود برشلونة

11:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى