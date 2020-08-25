ميدو يهاجم مروان محسن

انتقد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، مروان محسن مهاجم مهاجم الأهلي، بسبب تصريح "حسبي الله ونعم الوكيل"، عقب الهجوم العنيف من جمهور الأحمر.





ويتعرض مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للانتقادات خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب مستواه مع الأحمر، وخاصة ظهوره بشكل سيء خلال مواجهة الأهلي والزمالك، التي انتهت لصالح الأخير بثلاثية مقابل هدف.





ووجه أحمد حسام ميدو نصيحة إلى مروان محسن، على ضوء هذه الأزمة، وطالبه بعدم الالتفات إلى أي انتقادات، وأن يصب تركيزه فقط في الملعب، لاستعاد مستواه المعهود خلال الفترة المقبلة.





وتابع ميدو في تصريحات خلال برنامجه "أوضة اللبس" عبر شاشة قناة النهار"، "الرد على الانتقادات يكون بالتألق وانت واقف على رجلك".



