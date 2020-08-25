استرداد 26 ألف متر من أملاك الدولة بالمنيا
الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:08 ص
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، برئاسة العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، من استرداد 26 ألف متر أملاك دولة استرداد لحق الشعب.
وأكد "صلاح"، أنه لن يسمح بأى نوع من التعدي على أملاك الدولة، موجها رؤساء الأحياء والقرى بالتصدي لكافة ألوان التعدى على أملاك الدولة بكل قوة.
وفى سياق متصل، استمرت أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة من نقاط التجمع بقرية محجوب، كما تم عمل حصر للمنازل المخالفة والتي لم تتقدم للتصالح لتقنين أوضاعها، وتوعية المواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المدة القانونية.
ومن ناحية أخرى، تمكنت الوحدة المحلية بمركز سمالوط، برئاسة محمد سيد، رئيس المجلس خلال حملة مكبرة لضبط الأسعار والشوارع والمرور بمدينة سمالوط وقرى بنى غنى وطحا والعمودين والشيخ عبداللاه، من تحرير محاضر لـ 680 حالة تابعة للإشغالات و171 محضرا متنوعا، وعدد 7 محاضر إشغالات طريق وعدد ١٥٠ إزالة إدارية عدد 2 ادارة منشأة بدون ترخيص وعدد 12 محضر باعة جائلين.
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