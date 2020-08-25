استرداد 26 ألف متر من أملاك الدولة بالمنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، برئاسة العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، من استرداد 26 ألف متر أملاك دولة استرداد لحق الشعب.





وأكد "صلاح"، أنه لن يسمح بأى نوع من التعدي على أملاك الدولة، موجها رؤساء الأحياء والقرى بالتصدي لكافة ألوان التعدى على أملاك الدولة بكل قوة.





وفى سياق متصل، استمرت أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة من نقاط التجمع بقرية محجوب، كما تم عمل حصر للمنازل المخالفة والتي لم تتقدم للتصالح لتقنين أوضاعها، وتوعية المواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المدة القانونية.



